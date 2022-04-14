2007年，長18.41公尺、寬5.75公尺的 「模範廁」以其為金門公共衛生史上的重要指標和具有保存價值的理由，獲指定為縣定古蹟。（李金生攝）

金門模範廁由紅磚、紅瓦和綠釉花格建構而成，外觀頗為典雅古樸。（李金生攝）

金門小西門「模範廁」有紅磚編碼，其中10號佚失已原樣重新補作。（李金生攝）

「模範廁」斥資整修，遵循傳統工法「以古修古」。（李金生攝）

承商進場施作整修「模範廁」，預定今年11月底完工。（李金生攝）

1917年開工興建，全國唯一的「公廁古蹟」 金門小西門「模範廁」，以其典雅的紅磚和綠釉花格窗抓住路人的眼光，但在歲月更迭下，難掩百年風霜雨露的斑駁傾圮。金門縣文化局斥資727萬餘元進行整修，期待這座曾經在金門地方衛生史上書寫新頁，兼有特殊造型和意涵的古蹟獲得妥善維護。

這座坐落於金城鎮郊小西門村外，由紅磚、紅瓦和綠釉花格窗建構而成，牆壁上可看到N.1、 N.2系列編號，還有類似民居小型門樓的建築物，就是走過百餘年光陰，連海外老僑也津津樂道的「模範廁」。

起造人吳朝坪（1854～1936）在印尼蘇門答臘阿沙港經營菸酒生意發跡後，返回小西門故里興建3幢雙落大厝，因為常有客人來訪，抱怨大厝前的村落露天屎坑臭氣薰天，而且妨礙環境觀瞻，因此與屎坑的所有人商量，由他出資在村郊買了一塊公地，並興建公廁供村民日常使用，也兼作收集農田水肥的地方，因為外觀整齊有致可為地方模範，因此取名「小西門模範廁」，至今仍可在立面看到隱約模糊的字跡。

「模範廁」興建完成之後，小西門環境衛生獲得改善，與當時金門城鄉各地相較普獲好評，這也讓後來改名「吳錦章」，晚年寓居廈門鼓浪嶼，迄1936年以88歲高齡去世的吳朝坪，至今仍讓鄉親懷念不已。

2007年，長18.41公尺、寬5.75公尺的 「模範廁」以其為金門公共衛生史上的重要指標和具有保存價值的理由，獲指定為縣定古蹟，也是全國唯一的「公廁古蹟」。

走過百餘年風雨歲月，模範廁也難免於斑駁圮壞，其中22塊紅磚編碼中的N.10、N.21佚失，但整體結構仍堪稱完整。金門縣文化局基於古蹟維護保存，特編列預算規畫連同周遭環境進行整修，最後以727萬3000元決標，目前已由承商進場施作，預定今年11月底完工。