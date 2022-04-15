本土確診個案首度單日破千，其中新北市確診數最高，新增328例，接著依序是桃園市290例、花蓮縣146例。相關新聞一出，PTT輿論也瞬間炸開，不少民眾看到桃園市、花蓮縣的確診數竟超過台北市，忍不住驚呼「花蓮很恐怖」、「花蓮才是炸裂好嗎，花蓮人口才多少」。

中央流行疫情指揮中心今（15日）公布國內新增1209例本土確診個案，個案分布於19縣市，前5大縣市為新北市328例、桃園市290例、花蓮縣146例、台北市140例、高雄市58例。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也表示，花蓮縣、高雄市增列為高風險區域。

有網友將相關新聞轉發至PTT八卦板，立刻引來大批鄉民洗版，「離破萬不遠了」、「全體自然免疫的時刻要來臨了嗎」、「雖然知道共存是趨勢，但還是驚了一下」、「桃園、花蓮這成長幅度太猛」、「桃園這麼厲害，竟然炸裂了」。

也有不少鄉民看到花蓮縣的確診數超過台北市，忍不住驚呼，「為什麼花蓮可以超車台北」、「北部人口密集就算了，花蓮怎麼也能衝這麼快」、「花蓮也爆太快了吧」、「滿意外花蓮新增這麼多」、「花蓮很恐怖」、「花蓮才是炸裂好嗎，花蓮人口才多少」、「我現在覺得花蓮縣長反應很快，停課停的好」。

值得一提的是，桃園市長鄭文燦於桃園防疫記者會上指出，今天新增的290例中，除傳播鏈延伸案佔173人，其餘皆為獨立個案、不明感染源，其中神準科技群聚感染案暴增114人確診，大部分是移工，僅3人為本國籍員工，傳播力相當強，是群聚感染狀況。

至於花蓮縣確診數為何突然飆升？花蓮縣縣府衛生局長朱家祥也分析，因確診個案以中壯年族群居多，且CT值低、活動力強，所以縣內疫情擴散速度快。