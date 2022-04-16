本土個案昨首次突破千例，引起民眾關注，不少人搶購快篩試劑，而政府也提供公費快篩試劑給民眾領取，但不是所有人都可以免費拿，且快篩陽性也不代表就是確診。對此，《中時新聞網》整理出公費快篩試劑怎麼領，以及快篩陽性後該怎麼辦的七大問答供大家參考。

一、誰能領公費快篩試劑？

公費快篩須由醫師評估後才可發放，無當日掛號看診或無症狀者不符合發放資格。

二、免費快篩要去哪裡領？

全台共有619家診所可領，民眾可至公費家用快篩試劑社區定點診所地圖查詢。

三、快篩陽性以後怎麼辦？

居家隔離和檢疫者快篩陽性請立刻通報衛生局或1922，並配合指示處理；如果是一般民眾，就用密封袋將試劑包起來，戴好口罩、騎乘私人運具或走路前往指定醫療院所或社區採檢站採檢，勿搭乘大眾交通工具，一般民眾快篩陽性不需聯絡衛生局或1922。

四、收到確診通知怎麼辦？

收到確診通知不用驚慌，可先聯絡自己的密切接觸者，請對方自我隔離。

中重症、70歲以上、血液透析及懷孕36周以上確診後將直接送醫院治療；無症狀、輕症，含機場落地採檢PCR陽性，且年齡未滿70歲、生活可自理或有陪同照顧者（如孩童）及孕婦則將送到加強版集檢所或防疫旅館；有開放居家照護的縣市，65歲以下無上述狀況者則居家照護管理。

輕重症分流收治。（圖／指揮中心提供）

輕重症分流收治。（圖／指揮中心提供）

孕婦確診按周數分流的後續照護。（圖／指揮中心提供）

五、哪些縣市已開放居家照護？

目前只有新北市全面開放，台北市與桃園市都只先開放部分地區，而花蓮縣昨天爆發大量確診後，指揮中心表示將啟動居家照護收治。

六、居家照護要怎麼做才對呢？

最好有單獨的房間，並避免和同住者共用衛浴設備，如果不得已需要共用，每次使用完應該用漂白水或酒精消毒，並保持空氣流通。另在居家照護的過程中，不管是確診者或沒有確診的同住者，若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青應立即聯絡1922、衛生局或119。

七、居家照護在家要怎麼治療？

指揮中心指揮官陳時中昨在記者會上說，民眾可準備常用的感冒藥，至於其他處方用藥就還是要經過醫師同意，而清冠一號下周一（18日）起也可透過視訊診療的方式取得。