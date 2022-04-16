新北市議員擬參選人卓冠廷爆料三峽有一家六口確診，卻無人聞問，沒居家關懷包，連藥也沒有。新北市副市長劉和然表示，中間有誤會與不實內容，居家關懷包是案件上傳法定傳染病系統，經中央確認有案號後，衛生所才會有資料，案件還要經醫院分流，確定居家照護還是送集中檢疫中心，居家關懷包會在24小時內送達；衛生局也強調，案家並沒有提出藥物需求。

劉和然說，確診個案PCR採陽後，確診者會知道自己確診，並同步將資料傳送到法定傳染病系統，要由中央確認後才會給案號，衛生所才能拿到資料，最後案件到醫院專業分流。

劉和然說，確診者以為接到PCR通知就會收到家關懷包是誤會，未來會跟確診著加強宣導，另外新北備妥5000台血氧機，但居家照顧一開始並不需要，大家還不習慣新的模式造成誤會，會持續把病患照顧好。

劉和然說，第一線醫護同仁是非常用心在對待確診者，請民眾有需求第一時間可跟新北市相關單位聯絡，如各區公所都有個案關懷電話。

對於家屬指控沒藥，新北市衛生局長陳潤秋也說，醫院有在收案後連絡該個案，但其並未提出送藥要求。