宮廟女友這性癖好讓人崩潰！1名網友日前交了1名從小在宮廟長大的女友，而女友因為平時就在看乩童拿法器往身上砸，竟內心對於「虐待」有了性幻想，開始迷上SM，每次嘿咻都會用力捶、壓該網友的睪丸，該網友日後甚至發現他開始早洩，而女友竟說若不能接受就分手，讓他好崩潰。

該名網友在Dcard上發文表示，他日前與學校附近1間宮廟宮主的女兒交往，相處上都很好，但女友卻有個相當詭異的性癖好，交往前期女友在嘿咻前會戲弄他的睪丸，後來漸漸變成「用力壓、用力捶」，持續一段時間後，他發現女友「弄完」睪丸後，他就會早洩，試圖制指、勸說女友，女友還會暴怒說「為什麼不可以？」

網友交了1名從小在宮廟長大的女友，女友平時看乩童拿法器往身上砸，竟內心對於「虐待」有了性幻想，開始迷上SM，每次嘿咻都用力捶、壓網友睪丸。（翻攝自Dcard）

網友交了1名從小在宮廟長大的女友，女友平時看乩童拿法器往身上砸，竟內心對於「虐待」有了性幻想，開始迷上SM，每次嘿咻都用力捶、壓網友睪丸。（翻攝自Dcard）

女友解釋因為她從小在宮廟長大，時常看乩童用法器「五寶」往身上砸的法事，她說砸越大力、越爆血，她就會越興奮，因此認為打睪丸也是一樣道理，每次她打完原PO睪丸，就會變得更容易高潮，如今已無法控制此愛好，她說若原PO無法接受就分手，但原PO無奈喊女友一切都很好，唯獨性事不合，詢問網友該分手嗎？

其他網友則留言「這女的有sm傾向，你有被虐傾向，你們好配，勸你們兩個不要分手，不然會產生新的受害者」、「現在才知道年輕人，這麼重口味」、「笑屎，搞不好你之後可以去淡水賣鐵蛋了」、「好特殊的癖好，這沒幾個人頂的住吧」、「好厲害哦，我男友抓個兩下就跑了，你女友這樣捶你都可以」。