男廁小便斗出現「這私密物」真害羞！1名網友在男廁小便斗上發現1件穿過的灰色三角內褲，拍下照片害羞問「是在玩什麼羞恥play嗎？」而照片在網路曝光，其他網友更發現原PO竟是「1名女性」，紛紛歪樓留言問怎麼會出現在男廁，原PO之後才趕緊在留言處補充，是她男友發現的。

該名網友在Dcard上發文公開1張照片，竟是1件灰色三角內褲被擺放在男廁小便斗的上方，該網友很納悶怎麼會放在此處，內褲的主人有特殊用意嗎？發文稱「為什麼百貨公司男廁裡面會有三角褲？是在玩什麼羞恥play嗎？」照片曝光引發討論。

網友在男廁小便斗發現灰色三角內褲，害羞問「是在玩什麼羞恥play嗎？」而其他網友更發現原PO竟是「1名女性」，紛紛歪樓留言問怎麼會出現在男廁。（翻攝自Dcard）

網友紛紛留言「野裸男忘記帶走」、「我國小掃廁所的時候有出現過內褲、襪子、帽子」、「我男友之前在那個位置看到一大條屎，世界好奇妙」、「我唸小學的時候同學去廁所打掃，拖出一個用過的保險套」、「上廁所脫掉忘記穿回去」、「確定那不是你的？」

不過多數網友發現原PO「竟是女性」，紛紛留言問說原PO怎麼會出現男廁，「等…等…為什麼妳會出現在男廁」、「你本身在男廁就是奇觀」、「情況從糟糕變成難以理解」、「你是打掃阿姨嗎」，原PO之後才趕緊在留言處澄清是她男友看到的，「笑死了，不是啦我去男廁幹嘛，那是我男友拍的啦」。