台灣16日新增1199名本土個案，相較於前一天少了10例，代表疫情開始趨緩嗎？醫師沈政男對此在臉書PO文表示相反，因為若以發病日來計算，新增其實是明顯增加，且曲線已經出現新的反折點。

沈政男表示，3月底開始曝光時，Rt值(有效再生數，群體出現有抵抗力人口時，觀察病毒在一定時間內傳播給人的能力，若低於1以下，代表疫情開始好轉)約在4左右，之後降到2，隨著人流下降落到1.7左右，但這幾天新增加速攀升，曲線開始反彈，Rt值又回到2以上。

沈政男說，這數據代表台灣已經失去第一個圍堵疫情的機會，疫情高峰不會停在數百到1000之譜，原因在於新增實在太快，原先圍堵措施已經無法應付，讓更多黑數滲透到社區。他表示，Rt值會升到多高沒人知道，但可以確定的是，情勢對病毒傳播是越來越有利。

沈政男提醒，基隆和桃園仍有機會圍堵，除了為了自己本身疫情外，也能制止病毒往中南部蔓延，中南部則需要更加努力，不能兩手一攤就不理足跡，喊要居家照護。

沈政男指出，花蓮也還有機會圍堵，因為花蓮這次爆發原因，其實並非外來流入太多，而是內部群聚太複雜，沒有處理下來，必須加緊匡列與疫調。

沈政男也批評「染疫人數越多越好」的說法，他指出，中重症比例已經從千分之三升到了千分之五，因為疫情發燒以後，社交較少的中老年族群就會被波及。國外在Omicron疫情爆發後，中重症約百分之二，如果染疫人數大增，相乘起來就絕對不是一個小數字。他也舉2歲童重症為例，表示這樣的案例往後只會層出不窮，所謂的正常生活決不是無視疫情，吃喝玩樂不顧一切。