連續兩天本土確診破千例，國人正經歷前所未有的疫情震撼教育，儘管疫苗覆蓋率、輕症比例等統計都讓人「好像不用那麼擔心」，但根據國外經驗，確診數一旦多起來，仍有重症死亡數增加的風險。精神科醫師潘建志認為，欲減災、避免醫療崩潰，最快速有效的方法，就是提高警戒等級。

「人家是共存，我們變躺平」，潘建志指出，台灣目前除了戴口罩，對於人員流動沒太多限制，遶境、跑攤、聚餐樣樣來，結果近兩周的足跡顯示，酒店、夜店、男模會館等全中。

潘以香港、新加坡為例，在Omicron入侵時，都升高了防疫等級；南韓是先升後降；日本雖未昇級，也針對人流做出管制。

最特別的是紐西蘭，該國去年8月曾升到4級警戒，當時許多人覺得誇張，結果至今確診後的死亡率僅萬分之6，全球最佳。潘建志補充，紐西蘭第3劑的疫苗覆蓋率接近50%，跟台灣差不多。

潘建志強調，去年的3級警戒嚇到很多人，尤其餐飲等服務業損失慘重，「台灣就算不3級，至少也該升到2.5級」。他建議，部份停業、部分停課，多數人在家工作，減少人流才能有減災效果。