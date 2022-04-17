上海疫情持續嚴峻，當地民眾高頻率核酸檢測已持續一段時間了，目前仍持續進行，對於是否有其必要性，上海中醫藥大學附屬岳陽醫院檢驗實驗中心主任高春芳今（17日）回應，非常必要，原因有三，包括因病毒有潛伏期、病毒檢測窗口期、檢測方式差異可能造成的誤差。

上海市新冠肺炎疫情防控工作第156場今於線上舉行。上海市衛生健康委主任鄔驚雷、上海市農業農村委副主任陸崢嶸、高春芳參加記者會並回應媒體提問。

針對上海高頻率做核酸檢測，到底是否有其必要性，高春芳表示，高頻率的重複多次的檢測非常有必要。核酸檢測是感染性疾病中病原體檢測鑑定高精準有效的方法。臨床病原體檢測有經典的形態學染色、傳統的生化反應、免疫反應（檢測抗原抗體）和病原體核酸檢測這四大類。核酸檢測是目前疫情防控當中非常有效、非常重要的手段。為什麼高頻率重複檢測？主要有以下三個原因：

第一，從臨床疾病發生、發展規律來說，任何病原體感染都具有一定的潛伏期，新冠也不例外，且潛伏期長短存在一定個體差異。

第二，從檢測技術來說，有檢測窗口期的概念。病毒感染後在體內有一個增長複製過程，感染初期病毒載量太低，低於檢測下限，陽性是無法發現的，這個時間段就是檢測窗口期。以上感染潛伏期加上檢測窗口期，使得在感染初期不一定能夠檢測到陽性結果，反復多次檢測，可以增加陽性發現機率，及時發現陽性。

第三，由於呼吸道病原體的採樣主要採用咽拭子、鼻拭子、鼻加咽拭子幾種形式， 取樣過程不可避免地存在一定取樣差異。這種差異包括採樣部位、深淺、採集的分泌物量的多少等。因此重複多次採樣檢測可彌補採樣誤差可能帶來的假陰性影響。

高春芳說，鑑於以上三個原因，重複檢測對於發現陽性感染者非常必要。此外，對於已經感染者，疾病發生發展過程中，透過重複檢測，監測載量變化，為預測感染者的治療效果和恢復狀態提供了很好的指標。

另外，反覆多次檢測是臨床病原體確認的常規做法，例如臨床對於尿路感染、血路感染等其他感染性疾病，也通常需要多次培養（三次以上）監測，以確認陽性病原體，實現精準治療。

高春芳強調，總體來說，核酸檢測是新冠病毒感染防控的重要手段，透過人群核酸檢測，可以儘早發現病例，尤其是無症狀感染者，查明並鎖定風險區域和重點人群，及時採取針對性管控措施，阻斷疫情擴散。