雲林縣新增6確診案，麥寮鄉餐廳喜宴再延燒3人。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府17日公布新增6例本土確診個案，其中台西鄉3人為麥寮鄉餐廳喜宴延燒。虎尾鎮1人自行至醫院採檢PCR結果陽性。斗六市2人，1人上班前快篩檢測陽性，至醫院採檢，PCR結果陽性；1人因陪病需求，前往醫院快篩檢測陽性，PCR結果陽性。

雲林縣新增本土確診案6例分別為案33743、33744、33745、33746、34502、34694。案 33743為60多歲男性，平時在台西鄉自有漁塭工作，曾參加麥寮鄉一分利餐廳喜宴，出現咳嗽、喉嚨痛症狀，使用家用快篩檢測陽性，自行前往醫院採檢，PCR結果陽性。

案33744為60多歲女性，為案33743同住家人，平時在台西鄉自有漁塭工作，曾參加一分利餐廳喜宴，出現咳嗽症狀，使用家用快篩檢測陽性，自行前往醫院採檢，PCR結果陽性。

案33745為30多歲女性，平時在台西鄉工作，曾參加一分利餐廳喜宴，出現喉嚨不適、咳嗽症狀，使用家用快篩檢測陽性，自行前往醫院採檢，PCR結果陽性。

案33746為20多歲男性，平時於虎尾鎮上班，有咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、肌肉痠痛、發燒症狀，使用家用快篩陽性，自行前往醫院採檢，PCR結果陽性。

案34502為20多歲女性，平時於斗六市上班，有喉嚨痛症狀，上班前快篩檢測陽性，安排至醫院採檢，PCR結果陽性。

案34694為40多歲女性，居住於斗六市，曾接觸外縣市確診親戚（案34078），因陪病需求，前往醫院快篩檢測陽性，醫院安排採檢，PCR結果陽性。