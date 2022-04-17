俄烏開戰1個多月，美國總統拜登日前宣布禁止進口俄羅斯石油、天然氣和其他能源。前民進黨立委郭正亮今(17日)在節目中表示，美國本月22日才開始執行制裁，上月8日就下制裁令，美國民間公司卻又私下買俄羅斯石油，這算什麼？不就是全世界最大的姑息國家嗎？資深媒體人黃暐瀚直言，郭正亮講的是最關鍵的，他個人認為，俄烏戰爭已使國際局勢出現微妙的變化。

拜登3月8日宣布禁止進口俄羅斯石油、天然氣和其他能源，拜登坦承，禁止俄羅斯石油可能促使油價進一步上漲，但「捍衛自由有其代價」，政府會盡量平穩油價，他也警告石油與天然氣公司不應放任價格過度上揚。

資深媒體人 黃暐瀚。(圖/本報資料照)

根據美國能源信息署（EIA）的數據，去年在美國進口原油和石油產品的來源國中，俄羅斯排名第三，僅次於加拿大和墨西哥，進口量為每天 67. 2萬桶（一桶為159 升），佔美國進口總量近 8%。同歐洲相比，美對俄能源進口的依賴程度要低得多。

郭正亮17日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，美國對印度、中國傲慢，對俄羅斯入侵烏克蘭祭出制裁，4月22日才開始執行制裁，3月8日就下制裁令，歐洲一些國家已經開始限制天然氣進口了，美國民間公司卻又私下買俄羅斯石油，這算什麼？不就是全世界最大的姑息國家嗎？印度這次買俄羅斯石油，只佔俄羅斯出口比例不到2%，美國買了7.9%，美國有臉批評別人嗎？

黃暐瀚接著表示，剛剛郭正亮講的是最關鍵的，原先大家以為美國3月8日要出重手了，卻發現只是口頭先喊，然後聲聲催促其他國家，自己卻遲遲沒有動作。因此，也不難看出俄烏開戰1個多月以後，國際局勢開始出現一些微妙的變化。

黃暐瀚直言，歐盟方面，針對美國想支持的俄羅斯總統候選人，法國最近也出現反對聲音，也有其他歐洲國家出現一些反對北約的聲音，這些聲音日後可能也會慢慢出現。