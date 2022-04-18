徐若瑄（Vivian）將在5月7日首度登上台北小巨蛋舉辦「VIVILAND」演唱會，她正緊鑼密鼓排練行程，不過近來卻有質疑聲音，其中，徐若瑄還被酸書讀得少，讓好友丁寧看不下去，跳出來發文為徐若瑄說話。

丁寧昨（17日）在臉書發文，她開頭就寫下：「在批評V（徐若瑄）的聲音裡面，我最生氣的是，有人說她書唸的不多！」丁寧不滿嗆聲：「請問你知道為什麼嗎？她為了冠軍獎品一台摩托車參加選秀，因為單親的她，媽媽一個女人要養3個孩子房租常常付不出來，她想要分擔家計。」

丁寧心疼徐若瑄14歲就為了家計開始工作，「她覺得現在家裡需要錢，這個比較重要，書以後再唸。」而在徐若瑄事業有成後，她也堅持把學業讀完，並從世新大學碩士班畢業，讓丁寧不禁反嗆：「酸別人之前真的還是想一下比較好」。

同時，丁寧也舉自身為例，表示自己書唸得不好，「小學六年沒有寫過功課，在國體的時候每天都在翹課」，但丁寧強調，她很善良、也會替別人著想，每個月有固定捐款的單位，「更重要的是，我不會隨便批評別人。要一直成功，真的不是偶然或是撿到槍」，丁寧發聲徐若瑄之餘，她不忘向好友喊話：「先預祝徐若瑄5/7 攻蛋大成功。I love you」。