一名陸籍正妹來台北讀大學，因認識在夜店工作的林姓男子，2018年10月中旬凌晨，她受邀至林男夜店喝酒，喝了2間包廂後便失去意識，直到醒來已經下半身赤裸躺在林男家床上，看到林男正壓在她身上，並抱怨著「怎麼都射不出來」，她才順勢回應「那就先不要了吧」，離開林男家後，她精神受到打擊，並向閨蜜訴苦後報警提告；法官依乘機性交罪，處林男有期徒刑3年4月。

依據判決書記載，有名25歲陸籍正妹來台灣讀大學，她熟識一名在北市某夜店工作的林姓男子，2018年10月中旬凌晨，她受邀至林男夜店飲酒，一夥人飲酒作樂約3小時候，林男見她因酒醉在夜店女廁所昏迷，便背著她回到林男住處，同日上午林男見她酒醉不能抗拒性侵得逞。

正妹於偵訊表示，當天凌晨被林男帶去2間包廂飲酒，她最後的記憶停留在第二間包廂，不記得如何離開夜店，事後詢問林男才得知，自己在女廁裡吐，林男將她從廁所扶出來，並背她到樓下搭計程車到林男家，待她醒來後已經躺在林男的床上。

正妹繼續敘述，她表示在林男家醒來時，發現上半身只穿背心，下半身赤裸，當時林男壓在她身上，正被林男性侵，但有聽到林男抱怨「怎麼都射不出來」，她擔心推開林男，會激怒林男，況且她正處於茫然狀態，便順勢回答「那就先不要了吧」，之後便離開林男家。

事後她與住在大陸的閨蜜提此事，「我昨天斷片斷得特別徹底，然後我被睡了，當我有意識的時候，我已經在被睡了，崩了」、「不行，我現在心裡還是很不舒服，會一直想一直想」、「快結束了，好想哭，心好累」，受到閨蜜支持便報警提告。

台北地院審理，調閱林男與女子兩人微信對話紀錄，事發下午女子曾向林男表示「我明明那麼不清醒，你為什麼還要對我做那種事情」、「你還沒做安全措施」，林男則回覆「所以我等你清醒點了」，也表示當下「一開始有做安全措施，後來以為不帶可以快點出來，結果都沒出來」。

林男坦承與正妹發生性行為，但辯稱他看見正妹在女廁外面，由於夜店關門時間到了，他基於不能丟下朋友先走，便問正妹要不要一起走，而且當時正妹向他撒嬌要求他背，後來也是正妹自己走進他的住處。

法官審酌林男利用女子酒醉不知、不能抗拒，乘機性交之行為，造成A女精神及身體上均遭受莫大痛苦；依乘機性交罪，處有期徒刑3年4月。

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