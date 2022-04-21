網路發達，現在有越來越多速人正妹當起遊戲實況主或直播主，不少明星藝人也是透過這種方式積攢人氣；有一名正妹網紅肉乙（Zoe）外表甜美，也經常玩遊戲開直播和網友互動，最近她分享健身2個月的小成果，穿著比基尼展現曼妙身材，更特寫蜜桃臀「該邊」線條太清楚，網友被辣得不要不要。

正妹網紅肉乙是一名高人氣Twitch遊戲實況主，也有經營YouTube個人頻道，先前曾大尺度拍換裝影片，出現多次身上僅穿著黑色內衣褲的性感畫面，引起熱烈討論；原本身材就很好的肉乙近期突然迷上健身，日前PO出健身2個月後的成果，凹凸有緻的誘人曲線又成為話題。

最近肉乙分享健身2個月的小成果，穿著比基尼展現曼妙身材，更特寫蜜桃臀「該邊」線條太清楚，網友被辣得不要不要。(圖/ 摘自Zoe肉乙IG)

肉乙曬出多張穿著比基尼的辣照，透露因為想拍出好看的照片，及讓自己穿衣服能更好看，所以2個月前開始健身；畫面中肉乙前凸後翹，尤其經過健身後臀部飽滿又翹，還放大近距離特寫蜜桃臀，意外呈現「該邊」線條也相當清楚的害羞視角。不過，肉乙似乎仍沒有很滿意成果，期許自己「還可以再大突破」。

大票粉絲被肉乙婀娜多姿的身材曲線電暈，熱情留言激讚，「太香了」、「今年夏天是不是不得了」、「我沒了」、「這微笑（線）我喜歡」、「身材越來越好」、「健身很累但很有成就感」、「這咖稱，健身效果顯著」、「會受不了，無法離開椅子」、「太狠了太狠了」。