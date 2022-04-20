瓦城慈善基金會舉辦【瓦城孝親獎】已邁入6年，今年首度推出首本創作繪本《阿嬤說我最乖》，描繪嘉義東石鄉的翁鈺婷與奶奶李張金鳳感人祖孫情緣，更將真實的孝親獎得獎故事發展為繪本與動畫影片，透過兩種形式將孝順的感動傳遞給大眾。

瓦城慈善基金會與弘道老人社會福利基金會共同主辦「全國世代家庭表揚」，截至2021年共有500個家庭獲選表揚、其中50個家庭榮獲年度金賞【瓦城孝親獎】。瓦城慈善基金會執行長吳丹鳳表示：『我相信從原生家庭帶動孝順的風氣，是對長者和高齡化社會最有意義的公益目標。除了每年進行孝親頒獎外，今年更將【瓦城孝親獎】真實家庭故事改編為繪本，以「交換愛」為核心，透過郝廣才的文字、繪者平安的插圖呈現，期盼成為傳唱久遠的經典孝順故事書、讓更多人願意身體力行表現孝順與愛。』

《阿嬤說我最乖》溫暖呈現剖蚵阿嬤與孫女交換愛的動人故事

與格林文化合作編製的的繪本《阿嬤說我最乖》故事原型來自於「2017年全國世代家庭孝親表揚」最高榮耀【瓦城孝親獎】李張金鳳阿嬤家庭。孫女鈺婷自小看著阿嬤與媽媽從事剖蚵工作，每天從清晨四五點直至傍晚持續超過12小時的艱辛工作，只為了讓鈺婷及其他兄弟姊妹能無憂無慮成長。心疼阿嬤與媽媽的背影因工作日漸佝僂，當時唸設計系的鈺婷靈機一動，結合專業技術及阿嬤當事人的意見，跟同學們為阿嬤一同打造獨一無二的『傾蚵仔車』。鈺婷的孝順故事感動了許多人，不僅榮獲2017年瓦城孝親獎，甚至成為瓦城基金會的首本繪本故事。

阿嬤說我最乖繪本故事以孫女翁鈺婷與已過世的李張金鳳阿嬤的感人故事為原型。

鈺婷感性表示：『阿嬤在2019年就到天堂了，但我還是無比的想念她，今年清明節，我興奮的到阿嬤面前，開心的告訴他我們的故事變成繪本了，讓全台灣都知道妳是個了不起的阿嬤！當年阿嬤因為阿公過世而陷入抑鬱的情緒，我永遠記得當我們將精心打造的工具獻給他時，阿嬤的臉上露出許久不見的微笑，並且驕傲的跟所有鄰居以及朋友分享我們共同的創作，那是我一輩子都不會忘記的畫面。』

各界名人響應孝順價值 瓦城基金會匯聚黃金陣容打造繪本動畫影片

為了讓所有年齡層都能看見這份感動，瓦城慈善基金會也將《阿嬤說我最乖》繪本製作為時下受歡迎的動畫影片。這隻影片特別邀請到王偉忠、夏嘉璐以及Lulu黃路梓茵三位名人進行公益獻聲。一向有創意才子之稱的王偉忠，這次演繹的是孫女在與阿嬤腦力激盪討論設計實務時的俏皮旁白，王偉忠表示：『小孫女跟同學願意發揮創意為阿嬤的工作提供更便利安全的工具，我看了很有感觸，年輕人的創意能用在創造更多對社會具有價值的事情上，我非常認同。』給人主播專業形象的夏嘉璐，這次則是用溫暖的聲線，來擔任故事中的主要敘事旁白，夏嘉璐分享：『做為三個女兒的媽媽，尊老愛幼的價值傳承真的很重要，期望能夠用自己的聲音，讓更多的孩子感受到這個故事的溫暖。』而這次的繪本主人翁，則由知名金獎主持人Lulu黃路梓茵來詮釋鈺婷活潑童趣的天真嗓音，Lulu在配音時也提到：『我跟父母的感情非常好，我跟爸媽都是彼此的驕傲!這次透過繪本故事配音，也期待讓更多小朋友了解孝順的可貴與親情的美好。』

瓦城孝親獎邀請全民一起來參加，讓孝順故事成為傳唱經典。

阿嬤說我最乖動畫影片

瓦城孝親獎邀請您分享動人孝順故事 成為新一代微孝楷模

隨著近年醫藥科技發達，國人平均壽命延長、高齡化社會近在眼前，要如何在長輩的晚年善盡孝道、展現愛也就更為重要。瓦城基金會吳丹鳳執行長表示:『孝順是能被感染的，也是值得被鼓勵的。多一句關心、多一點關注、多一分尊重，都是愛與孝順的表現。2022年瓦城孝親獎自即日起至6/30開放報名，邀請大家響應，期待更多報名的家庭，未來有機會成為繪本故事的主角。』 而瓦城基金會本次也提供1,000本《阿嬤說我最乖》繪本，讓民眾於即日起至5/20期間都能透過線上表單(https://ttfb.surveycake.com/s/v2xP8)登記索取，同時瓦城基金會也將同步捐贈繪本給部分偏鄉小學、幼稚園以及社輔機構，期盼讓社會大眾重新重視孝順的精神，帶給社會正向的影響和暖流！