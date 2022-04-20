知名主持人納豆(林郁智)，年初因腦中風緊急開刀治療，1月曾發過聲明稿報過平安，之後他的FB就未再對外說明健康狀況，引發外界各種揣測，甚至有消息指出身體有後遺症，會引發癲癇症狀，接著又被爆出復健狀況並不理想，幸好稍早傳出喜訊，納豆3月已轉進別間醫院復健，身體已復原8成，有望4月底就能返家。

根據《鏡週刊》報導，納豆之前因腦出血傷及腦神經，導致咬字不清楚、右半身無力，不過他在住院復健期間，盡可能進行各種復健療程，身體恢復狀況大幅改善，腳已經能夠站起來，只是腳步踩得不太穩，但還是會經常到院區樓下公園散步，順便曬曬太陽。

目前納豆身體狀況，因腦神經受損，認得人臉卻不能立刻想起人名，原本講話頗為費力，如今也變得清晰許多，從現在算起的3個月，被視為復健黃金關鍵期，他的身體狀況已恢復到8成左右，預計結束療程後，最快4月底就能離開醫院，不過返家休養期間，仍得繼續自我復健。

然而納豆似乎不必擔心這些，因為熱戀4年女友「依依」，天天入院照料，讓他受到細心的呵護，據悉在納豆清醒過後，第一個認出來的人就是她，雙方感情相當穩定，他曾經說過依依是他遇過最好的女生，為了依依改變生活習慣，有空閒時間都留給依依，還在情人節送上999朵玫瑰花給女友，對待女友超用心。