NBA》45分0失誤0犯規 吉米巴特勒史上第二人 11:152022/04/20 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 吉米巴特勒成為NBA史上第二位季後賽單場45分0失誤0犯規的球員。(美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 吉米巴特勒今天用雙手寫下了歷史！25投15中攻下季後賽生涯新高45分，幫助熱火擊退老鷹取得季後賽首輪2連勝，此外，吉米巴特勒全場0失誤0犯規，不但寫下隊史新猷更成為NBA史上第二人。 吉米巴特勒整場比賽繳出45分、5籃板、5助攻的漂亮成績單，繼詹姆斯與韋德之後，熱火隊史第3位有如此出色表現的球員。 此外，吉米巴特勒還是繼多米尼克威金斯之後，NBA史上第二位能在季後賽單場得分超過45分還能有0失誤0犯規完美表現的球員。 NBA》賈霸公開道歉：我非常尊敬詹姆斯 NBA》詹皇缺陣一眉哥帶傷上場 湖人最快今天放暑假 #熱火 #吉米巴特勒 #多米尼克 #詹姆斯 #韋德 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 NBA》未入圍最佳防守球員 阿德巴約抱怨不公 10:282022/04/19 體育 NBA》吉米巴特勒45分新高 熱火燒烤老鷹2連勝 10:442022/04/20 體育 NBA》柯瑞坦承跟詹皇聯手太不現實：對他只有尊重 12:162022/04/15 體育 NBA》韋少期望續留湖人：我計畫如此但不一定成真 12:022022/04/07 體育 NBA》詹皇嘆傷兵太多 球評建議「一眉哥換浪花弟」 08:242022/04/12 體育 NBA》曝納斯成湖人教頭新目標 詹姆斯心中另有選項 10:172022/04/13 體育 NBA》湖人官宣三巨頭今天不打勇士 阿里查遭釋出 08:412022/04/08 體育 NBA》湖人官宣詹皇本季正式報銷 退出得分王角逐 08:372022/04/09 體育 NBA》強烈暗示？詹皇放話除了兒子最想跟柯瑞一起打球 08:202022/04/07 體育 NBA》浪花弟轟下33分 勇士送少了三巨頭湖人8連敗 12:282022/04/08 體育 NBA》湖人球員太離譜 遭爆在總教練面前玩手機 12:552022/04/12 體育 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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