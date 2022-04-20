吉米巴特勒今天用雙手寫下了歷史！25投15中攻下季後賽生涯新高45分，幫助熱火擊退老鷹取得季後賽首輪2連勝，此外，吉米巴特勒全場0失誤0犯規，不但寫下隊史新猷更成為NBA史上第二人。

吉米巴特勒整場比賽繳出45分、5籃板、5助攻的漂亮成績單，繼詹姆斯與韋德之後，熱火隊史第3位有如此出色表現的球員。

此外，吉米巴特勒還是繼多米尼克威金斯之後，NBA史上第二位能在季後賽單場得分超過45分還能有0失誤0犯規完美表現的球員。