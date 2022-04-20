台鐵3大工會19日宣布，除了五一連假依法不加班之外，未來國定假日也不加班，嚴正抗議台鐵公司化，對此交通部長王國材19日晚間發出給台鐵員工的一封信，強調台鐵公司化是必須選擇的唯一道路，王今天赴桃園參加行程時指出，要和工會達到共識是非常困難的事，但是安全改革是社會大眾的期待，明天會將交通部草擬的台鐵公司化條例草案版本加入工會的建議，看折衷方案大家是否能接受。

王國材說，台鐵公司化當年目標就是安全改革，在過程中開了15場地方溝通會議，台鐵局也開了68場說明會，當時工會都是拒絕參加，失去一個很好的溝通機會，交通部提到行政院以後送到立法院的版本，工會也提出工會版，就工會版和行政院版的差距，交通部內部也做了很多討論，有一些折衷想和工會說明，但工會想要的就是退回。

他說，在92年也是類似同樣的狀況，一談談了19年台鐵公司化條例草案都無法送出交通部，要和工會達到共識是非常困難的事，但是安全改革是社會大眾的期待，所以沒辦法等。王國材說，明天交通部版本會加入工會建議，來看折衷方案大家是否能接受。他也提到，不管是5月1日或是以後不加班，事實上傷害的都是支持台鐵的乘客，所以請工會務必三思提供好的服務，大家為台鐵公司化共創一個未來的台鐵。

萬一台鐵工會堅持51勞動節不加班，交通部是否已有應對措施？王國財表示，周五就會宣布交通應變計畫，事實上交通部也已經開過很多次會議，包含長途的高鐵、國道客運，跟地方的公路客運，包含公車等都會扮演一些角色，希望備而不用，最重要台鐵同仁敞開心胸一起討論台鐵的未來。