華視新聞今（20）日上午發生嚴重問題，新聞下方跑馬燈竟秀出「新北市遭共軍導彈擊中」等錯誤資訊，且電視台遲遲未發覺有錯，讓民眾擔心受怕，等民眾反映、相關單位詢問後才發現出包。國民黨台北市議員王鴻薇不滿怒批，「華視亂報中共打來，NCC敢不敢罰？」

王鴻薇在臉書表示，今天一早，華視新聞跑馬燈秀出一連串的戰爭快訊，包括「新北市遭共軍導彈擊中」、「受戰爭影響各地爆發民生用品搶購潮」等，引起民眾恐慌，以為兩岸之間真的開戰。

王鴻薇指出，過去中天新聞採訪有關柚農丟棄文旦新聞，只不過因為柚農口誤，且主持人2分鐘後即更正，仍然被NCC開罰100萬，而這次華視的問題明顯更為嚴重許多，且華視還是國家電視台，想知道「NCC會罰嗎？還是自己人沒關係？」

根據華視內部調查，上午播出的畫面是替新北市消防局錄製的防災演練，稍早華視已針對此誤植事件道歉，表示快訊內容是昨(19日)為新北消防局錄製的防災影片，因路徑設定錯誤，誤植影片內容，華視新聞第一時間向民眾道歉與澄清，也將嚴懲失職人員。