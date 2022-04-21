衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）昨（20日）會議通過6至11歲兒童接種莫德納，最快5月初開打、2至17歲青少年接種追加劑、高風險族群接種接種第2次追加劑。而為何要叫追加劑，不直接叫第3劑或第4劑，對此醫師陳志金解釋，「因為你的第3不是我的第3。」

奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金今早在臉書說明，對一般人來說，追加劑就等於第3劑，第2次追加劑等於第4劑，但對於免疫不全及免疫力低下者，因為他們打完兩劑疫苗後多打一次「基礎加強劑」，所以追加劑是他們的「第4劑」，第2次追加劑則是「第5劑」。

醫師陳志金解釋追加劑、第2次追加劑、基礎加強劑的不同。（翻攝自陳志金臉書）

陳志金表示，雖然台灣沒有引進，但對於嬌生疫苗來說基礎劑只有一劑，所以它的追加劑實際上是「第2劑」。因此為了避免混淆，打完基礎劑再追加的疫苗，就叫「追加劑」，第二次追加的就叫「第2次追加劑」，而免疫不全及免疫力低下者，基礎劑打完會多打一次「基礎加強劑」。

陳志金表示，雖然叫「追加劑」比較精確，若要簡單一點叫第3劑、第4劑也並非不可，只是會對一小部分的人造成困擾而已。對此，一堆網友總算看懂追加劑是什麼，紛紛留言：「正在一頭霧水中，多謝醫師詳解」、「長知識了」。