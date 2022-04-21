疫情指揮中心昨（20日）公布國內本土疫情新增2386例，加上2歲重症男童病故消息，引發民眾恐慌，也讓兒童疫苗問題成焦點。臉書粉專「工程師看政治」指出，指揮中心指揮官陳時中19日稱「輝瑞BNT兒童疫苗應可簽約了」，其中「應該」與「簽約」二詞都充滿不確定性；回顧過往，可見政府根本就是在「拖疫苗」，承諾毫不可信。此說法獲熱烈迴響，大批網友表示憤怒。

臉書粉絲專頁「工程師看政治」發文指出，陳時中19日公開說「輝瑞BNT兒童疫苗應可簽約了」，等於就只是「簽約」而己，而且是「應可」，不是白紙黑字，什麼都還不確定。

針對陳時中的言論，粉專質疑：「過去這幾個月，陳時中除了開記者會，報告數字，還做了些什麼？為什麼搞到現在疫情再爆發，才說要簽約買BNT？」回顧一下歷史，去年8月起，民間人士表達能為台灣保留3000萬劑疫苗額度，當時陳的回應是「一直都在談」、「希望能買更多一點，買不同廠牌，把風險能分散開」；到了今年4月，陳還在說「國家有錢自己買」、「今年比較沒有疫苗需求」。

粉專直言，這麼長時間以來，陳時中看起來是在買疫苗，還是在「拖疫苗」？且等疫情風頭一過，陳就又故態復萌，問到疫苗，總是千篇一律的推拖拉，所以19日他說BNT「應可簽約」，也不令人相信，直到貨物落地之，都不能相信他的任何承諾。

此文獲得約1500個讚、超過130則留言，網友紛紛表示：「老實說去年如果沒有民間善心人士的幫忙，我能不能打兩劑疫苗都是個大問題」、「我絕對不會投給陳時中的，這次疫情過後他就退出政壇吧」、「2020年人民跑遍超商藥局搶口罩，2021年人民跑遍醫院診所搶疫苗，2022年人民跑遍藥局搶快篩。我以為政府在讓我們人民老百姓上演連續劇」。