自18日俄軍在烏東全線發動進攻、頓巴斯攻勢打響之後，俄烏雙方持續部署自家精銳武器前往前線，據報導，俄羅斯空軍更派遣了Tu-22M3「逆火」戰略轟炸機前往烏東作戰，對此，時事評論員謝寒冰也在中天《盧秀芳辣晚報》分析普丁的背後目的。

謝寒冰指出，俄軍過往不願出動戰略轟炸機原因有二，一來其較為寶貴，再者因轟炸機多採「地毯式轟炸」，容易誤傷平民，但隨著現在戰事升級，不少烏克蘭平民成為戰鬥人員，俄軍若想獲勝就可能不管了。

且目前頓巴斯攻勢被雙方定義為終極大戰，「一定會拿出壓箱底的法寶」，謝寒冰更推測，俄軍有可能會派出世界上最大的戰略轟炸機，Tu-160「海盜旗」飛往烏東參與戰鬥。

據維基百科資料，Tu-160「海盜旗戰略轟炸機」是俄羅斯三款戰略轟炸機之一（另外兩款分別是Tu-95「熊式」和Tu-22M3「逆火」），於1987年開始服役於蘇聯空軍，最高時速可達2.02馬赫，其武裝配置多樣，可選擇最多攜帶12枚Kh-55SM巡弋飛彈、24枚Kh-15巡弋飛彈或176枚FAB-250炸彈自由落體炸彈，載彈量相當可觀。