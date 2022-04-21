本土確診案例逼近3000例，居家隔離人數更暴增數，防疫保單不僅停賣、下架，現在還傳聞各家產險公司將於今下午發布聯合聲明，今年4月到6月間的防疫保單將不算數；產險公司痛批，這是假新聞。金管會也緊急澄清，已成立之保險契約，權益不受影響，當保險契約成立，即須依契約履行

國內有上市的產險公司指出，已經收件、收費的保單，就算會賠錢，也不能說不算數，那以後誰還敢跟保險公司往來，但是還沒有進件的續保件，目前各家保險公司都已經停止受理了。

另一家產險公司則痛批，「這是假新聞」，目前沒聽說產險公司要聯合聲明，今年4月到6月間的防疫保單，更不可能一夕間不算數，呼籲民眾不要恐慌。

產險公會表示，經查證傳聞各家保險公司將發布聲明，今年4月到6月間的防疫保單將不算數一事，並非事實，已成立之保險契約權益不受影響。

金管會也緊急說明，傳聞各家保險公司將發布聲明，今年4月到6月間的防疫保單將不算數一事，金管會強調，已成立之保險契約，權益不受影響，且產險公司如已寄發續保通知書給保戶，並已收取保戶之保費，保險契約即為成立：金管會強調，當保險契約成立，即須依契約履行。