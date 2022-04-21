陳坤飾演陳恭，表示被角色個性打動。（愛奇藝提供）

古裝諜戰劇《風起隴西》根據馬伯庸同名小說改編，由陳坤、白宇領銜主演。兩位主演也對於所扮演角色陳恭跟荀栩有極高情感，主演陳坤表示「陳恭身上有一種骨性透出來，讓我很想去感受那種人物的魅力。」白宇則說「荀詡能夠在爾虞我詐的大環境中一直有自己的堅守，非常打動我。」

為了讓觀眾更真切感受到故事的人物情感與命運，導演路陽攜電影班底匠心打造，造型指導梁婷婷曾與導演合作《繡春刀》系列影片，並獲得第51屆金馬獎最佳造型設計獎。美術指導韓忠憑藉《羅曼蒂克消亡史》獲得第31屆金雞獎最佳美術獎及《大軍師司馬懿之軍師聯盟》作品獲得第24屆白玉蘭最佳美術獎。《風起隴西》彙聚了業內古裝製作領域的金牌班底，要給觀眾一個別開生面的古裝大劇。

《風起隴西》講述了在那個天下三分烽火四起的年代，兩個秘密情報線上的小人物，陳恭（陳坤飾）與荀詡（白宇飾）跌宕起伏的命運變遷，他們生死相依的兄弟情誼在驚心動魄的諜戰中爆發出奪目光輝，譜寫出一段傳奇。《風起隴西》4月27日(三)起於愛奇藝國際站獨家播出。