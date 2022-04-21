隨著國內疫情升溫，兒童接種疫苗話題也備受討論，中央研究院生醫所研究員何美鄉昨（20日）在臉書分析，美國5至11歲兒童在Omicron流行期間的住院率，結果顯示，每10萬名接種疫苗的兒童住院率為9.2人，而未接種疫苗的兒童住院率為19.1人，「疫苗接種一定是利大於弊」。

中央研究院生醫所研究員何美鄉昨天在個人臉書發文表示，根據美國19日公布的最新資料顯示，在Omicron流行期間，美國共有397名5至11歲的兒童因確診而住院，其中69.9%的人有慢性疾病，30%沒有慢性病，不過當中雖未出現死亡個案，但有18%的人進加護病房。

何美鄉指出，從這份資料可得知，每10萬名接種疫苗的兒童住院率為9.2人，而未接種疫苗的兒童住院率為19.1人，「接種疫苗的效益之一，是每10萬人的住院率，從19.1人減少了10個人」。

值得注意的是，這69.6%有慢性疾病的兒童，都有其他一種以上的共病，包括慢性肺病、慢性代謝疾病、血液疾病、心血管疾病、免疫功能抑制疾病、腎臟疾病、肥胖等。因此何美鄉建議，若家中小孩有上述提及的疾病，「疫苗接種一定是利大於弊」。