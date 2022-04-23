生理期經血爆量超可怕！婦產科醫師鄭丞傑分享，一名42歲的上班族每次生理期來量都炸多，每30分鐘就得換衛生棉，否則就會漏出來，甚至會沿著腿流到地上，她為此多次就醫，但都得到切除子宮的建議，而她是百般不願意，因此就這樣一直忍耐，所幸最後透過海扶刀手術，使經血量縮減為原本的五分之一，解決多年來的困擾。

婦產科醫師鄭丞傑在節目《醫師好辣》上分享，他曾收治過一名42歲的上班族，個案本身有子宮肌腺症，而子宮肌腺症就是子宮內膜異位到肌肉層，這樣的狀況會造成3大症狀，分別是出血量很多、經痛厲害與不孕。

鄭丞傑指出，肌肉層正常的厚度應該是1.5公分左右，所以醫師看到肌肉層超過2公分就會覺得有問題，假設裡面沒有肌瘤的話，那有可能就是肌腺症，而女患者的肌肉層竟然足足有6公分，是正常狀況的4倍。

鄭丞傑表示，針對女患者的狀況，切除子宮是根本療法，但是患者本身不願意，因此就這樣一直忍耐，不過，她每個月生理期的經血量實在讓她太困擾，所以才決定再度就醫求診。根據女患者自述，她生理期來的第二天，量就多到不行，即便是用最大片的42公分衛生棉，仍然每30分鐘至1小時就必須要更換。

鄭丞傑透露，女患者分享尷尬的經驗，某次公司開會時間拖很長，大約開了1.5小時，期間由於她正在發表演說，而無法中途離席去上廁所，結果講到一半就突然覺得腿部涼涼的，事後她起身發現血已經沿著腳滴到地面上了。而平常生理期來的時候，她每晚都要起來換衛生棉4到5次，否則血液就會滲漏到床單上，後來她乾脆在床上鋪了防水塑膠墊。

鄭丞傑也說，最後女患者進行海扶刀手術，一個月以後生理期的量變成原本的五分之一，也終於可以一覺到天量，而過去生理期來都不敢出門玩、生理期第二天就得請生理假或吞藥硬撐上班的狀況通通都改善了。