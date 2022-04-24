SOD劇情看太多！有名男子在臉書發文，他表示曾被朋友問到「為什麼交往對象都是年紀大的女性」，他才自曝，國中時和嬸嬸住一塊，曾經看過嬸嬸穿「薄紗睡衣」，讓他有如謎片情節躲起來自己DIY，直到他被發現後，被嬸嬸拖進的房間，從此之後，只對熟女「性趣」，對年輕的妹妹沒感覺；網友見奇文驚呆笑「哩金變態」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，他表示曾有朋友問過他為什麼交往對象都是年紀比他大的女性，去酒店或八大行業也是找熟女或姐姐類型，於是他自揭，國中時期他和嬸嬸住一起，某次看見嬸嬸穿「薄紗睡衣」，裡頭似乎沒穿內衣褲，讓他之後有如謎片情節，都會躲起來自己DIY，直到某天他發現嬸嬸露出「特殊表情」，他才驚覺被發現了，有次路過嬸嬸房間被拉進去，在此之後，他便對熟女有「性趣」，對年輕的妹妹沒感覺。

有名男子自己爆料國中時期曾被嬸嬸「拖進房」，導致現在找女友都喜歡年紀稍長女性。（翻攝自臉書爆廢公社）

貼文一出，網友驚呆紛紛留言表示，「嬸嬸好，嬸嬸妙，嬸嬸手裡有鈔票」、「你存在，我嬸嬸的腦海理」、「哇，好坦承喔！叔叔表示難過」、「每個男人心中都有一個梅嬸」、「你知道你叔叔也在這個社團嗎」、「你確定不是拉進房間毒打」、「不想努力就直說，PO這個釣姨」、「全世界都知道你嬸嬸在家不穿內褲了」。

不過也有網友質疑原PO的貼文的真實性，認為是原PO是幻想文，「好了啦，SOD不要看那麼多」、「你沒有嬸嬸，你只有D槽」、「肉片看太多了，中毒了」、「作文比賽佳作」、「A書看多了，再編呀」、「你醒醒吧！其實你並沒有嬸嬸」、「早點睡吧，夢裡什麼都有哦」。