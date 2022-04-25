現代人健康意識抬升，平時都盡量挑選清淡的食物吃，然而有些食物明明吃起來不鹹，卻隱藏著極高的鈉含量，若是長期吃恐造成身體負擔，甚至引發疾病，對此營養師彭逸珊列出6種不鹹但高納的飲食，提醒大家在選擇食物時要特別小心。

營養師彭逸珊在臉書粉專發文指出，鈉是人體必需營養素，與身體的體液平衡調節、神經傳導、肌肉收縮都有關聯，不過鈉並不是吃越多越好，一天所需的攝取量約為2400毫克鈉，相當於6公克的鹽巴，然而根據統計，成年人普遍攝取超標，長期下來很可能引發水腫、高血壓、腎臟疾病或是中風等問題。

想要改善這種狀況，除了在日常飲食中，減少鹽等調味料的用量，還有6種飲食需要特別小心注意，包含吐司、鍋燒意麵、運動飲料、餅乾、泡菜，還有貢丸、魚丸等丸類，這些都是吃起來不鹹，鈉含量卻很高的食物或飲品。

而衛生福利部國民健康署也提出幾種避免吃進過多鈉的方法，例如要選擇新鮮食材、以天然食材代替調味料、購物時應詳閱包裝上的營養標示、泡麵調味包只使用3分之1到半包等，若是外食族也可以要求店家，在烹煮食物時減少使用調味料，或是喝湯的時候多加注意，以免在不知不覺中喝下許多鹽、味精，或其他含鈉的鮮味調味料。