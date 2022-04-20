蛋白質對於人體而言是相當重要的營養素，而6大類食物中，「蛋豆魚肉類」是最能夠提供優質蛋白質的食物來源，對此營養師林俐岑指出，大豆及其相關製品，冨含蛋白質、纖維、大豆異黃酮等營養素，但大豆製品種類繁多，若想增肌減脂或控制血脂，就得張大眼睛挑選，以免誤踩地雷。

營養師林俐岑在臉書粉專發文表示，「蛋豆魚肉類」能夠提供優質蛋白質，其中又以植物性大豆蛋白最為優先。如果想要增肌減脂，建議可選擇無糖豆漿、沒炸過的豆皮、傳統豆腐和豆干，因為這4種食物在約7克蛋白質時，熱量也都大致落在70大卡左右，並不會太高。

若是想要減肥的話，林俐岑建議要少吃百頁豆腐，因為其製作方法是將水、大豆蛋白、澱粉、大豆油和調味料均勻乳化後，放入成形盤中蒸熟完成。而百頁豆腐的油脂在所有豆製品中比例較高，相對熱量也比較高，一份70公克的百頁豆腐，熱量就高達137大卡、脂肪則有9.2公克。

因此百頁豆腐較適合體重過輕、想增重的人或是消瘦的長輩食用；但這並不代表想增肌減脂的話，就絕對不能吃百頁豆腐，只是要吃對方法，如果不想攝取太多油脂，就可以減少其他餐所攝取的油脂，避免吃下太多的油。