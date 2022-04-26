一名62歲宋姓婦人原先牙齒健康良好，但5年前突然開始牙痛，到處求醫卻怎麼看都看不好，檢查發現是良性腦部腫瘤，但卻始終沒有改善，日前到大林慈濟醫院求醫，副院長也是神經外科主任的陳金城手術替他清除腫瘤，免於癱瘓，且切片化驗竟是惡性，是全世界僅3、40例的少見病例。

宋女士表示，從小到大牙齒都保養得很好，但5年前開始出現頻繁的牙痛，看了牙醫後都說沒什麼大問題，但症狀卻都沒改善，也一度懷疑是三叉神經痛後來到大醫院做詳細檢查，結果發現腦部竟然有一顆2.5公分腫瘤，當時醫生說不用開刀，而且腫瘤是屬良性，如果會長大，也是一年才長大一點，不會造成影響，先做放射線治療。

宋女士說，確認腦部長腫瘤後陸續做了20幾次的放射治療，但沒想到過程中，腫瘤長到3公分，然後再變成3.6公分，最後嚴重右邊臉部及肢體癱瘓，耳朵的聽力也變差，不斷出現耳鳴，晚上根本無法入眠，後來女兒看到一篇新聞報導，症狀幾乎與媽媽一樣，於是找到大林慈濟醫院，才終於切除腫瘤免於癱瘓。

陳金城指出，這種腫瘤是腦瘤之王，多數為良性，但宋女士的瘤病理切片檢查竟是惡性，惡性周邊神經髓鞘瘤並不常見，尤其又是長在顱底這個位置的又更少，全世界才3、40例，提醒民眾雖然牙痛、耳鳴等問題很常見，但也有可能是因為腦部長了腫瘤所引起，因此建議大家若症狀持續未獲得改善，最好找專科醫師做詳細檢查。