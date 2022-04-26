新增本土確診個案屢創新高，引發民眾擔憂，衛福部長陳時中能否在年底順利參選台北市長，近日也掀起不少討論。前民進黨立委郭正亮今(26日)透露內幕表示，民進黨已經想清楚了，如果疫情這關沒過，那整個黨都會受傷，因此黨內最遲可以等陳時中等到8月，如果疫情屆時還沒降下來，可能就會換人，至於換誰？郭不諱言，可能是前台中市長林佳龍。

郭正亮26日上「宅神」朱學恒臉書直播，談及台北市長選舉，他表示，自己在民進黨有聽到一個內幕消息，就是民進黨已經想清楚了，如果疫情這關沒過，那整個黨都會受傷，陳時中如果太早表態，那就會變成全黨的箭靶，因為連新北、高雄都會砲打陳時中。

因此，現在還是傾向讓陳時中先控制疫情，如果控制的過程，民調沒有明顯下滑，就還是會讓陳時中選。但如果疫情衝擊真的大到陳時中沒辦法收拾，必須留下來收尾，屆時就會考慮讓別人來選，而這個換將時間點，據他了解，黨內最遲可以等到8月，若等到9月就太晚了，因為10月就要進行登記作業。

朱學恒追問，所以現在民進黨可能為了不讓疫情衝擊到全黨，會把陳時中的參選時間，盡一切可能往後延？郭正亮說，對，這是合理的做法和判斷。

至於誰是最可能人選，郭正亮指出，林佳龍正積極表態備戰中，畢竟林規劃選台北市長也有一段時間了，就郭的了解，林佳龍對台中市長和新北市長是沒有太大興趣的，除非突然出現一個變數，是新北市長侯友宜8月宣布不競選連任，林佳龍才會去選新北市長。