巴西網紅烏索(Arthur O Urso)瘦身成功後，娶回辣妻盧瓦娜（Luana Kazaki），但他卻不滿足，去年在愛妻同意下，一口氣再娶回8名女子，雖然當地的法律屬「一夫一妻制」，其他8名「妻子」不被法律承認，但他不以為意，仍大方在網路分享「一夫九妻」的幸福生活，更表示會規劃「愛愛時間表」，按表操課避免床事不公平問題發生。

烏索在瘦身成功後成為男模，還娶了辣妻，堪稱人生勝利組，但他卻不滿足，因此去年他娶回8名女子並舉辦婚禮，引起熱議，他坦言對每個老婆的愛都一樣，因此無法捨棄任何一人，才回都把她們娶回家。

但因為當地法律是「一夫一妻制」，所以8名妻子其實不被法律承認，但烏索卻不以為意，時常在網路分享「一夫九妻」和樂融融生活，更會制定「愛愛時間表」，每天照表操課，避免妻子間產生摩擦，不過即便性生活大多時候非常愉快，但時間久了，就有種「為性而性」的感覺，讓他逐漸失去快樂決定放棄。

此外，烏索雖然盡量滿足9名妻子需求，但其中一名妻子阿加莎(Agatha)表示，還是喜歡能獨享丈夫，因此提出離婚，雖然對方的決定讓他有點意外，但還是同意她離開，未來計畫再娶2妻，以達成「坐擁10妻」的美夢。