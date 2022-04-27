祕書快篩陽性！文化部長李永得急快篩居隔 17:082022/04/27 中時 李欣恬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 文化部長李永得成密切接觸者，自行快篩為陰性。（劉宗龍攝，本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 文化部今（27）日表示，文化部長李永得的隨行祕書，昨日陪同出席公務行程，於返程高鐵因感覺喉嚨不適，今日上午又有咳嗽症狀，經快篩後結果為陽性，已於今日下午至醫院進行PCR，目前仍等待PCR結果中。李永得本人則快篩陰性，目前居家自我隔離。 李永得因屬密切接觸者，已於今日中午自行快篩結果為陰性，且先行返家居家自我隔離，目前身體狀況一切穩定，後續將密切配合衛生單位通知，並遵守各項防疫規定辦理。 高雄美濃連日有確診足跡 民眾快篩1劑難求 鼻腔快篩弄痛孩童 韓國瑜籲開放無痛唾液篩檢 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #李永得 #文化部長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中今6千人解隔 盧秀燕憂快篩試劑下周不夠用 13:122022/04/27 生活 居隔3＋4 快篩減一次 新北逆時中，提居隔轉型試辦草案 04:102022/04/27 財經要聞 蘇巧慧、陳超明助理快篩陽性 取消行程改遠距上班 12:512022/04/27 政治 納豆出院倒數 女友依依同場染疫藝人急快篩曝「最新復原現況」 12:072022/04/27 娛樂 快篩降價了 家樂福開賣 04:102022/04/27 產業特刊 台南今暴增173例 即日起簡化快篩陽性複驗 15:522022/04/27 生活 快篩劑只剩1.5天 侯友宜：已訂140萬劑今天還夠用 10:102022/04/27 生活 北市今萬人解隔 黃珊珊：2天內將快篩劑配送完畢 14:252022/04/27 生活 鄭文燦疾呼勿載整車員工PCR 市民排到絕望：封城吧 09:332022/04/27 生活 快篩實名制明上路 憑健保卡每人買5劑 一劑100元 14:112022/04/27 生活 怎麼算都不夠！醫估快篩恐怖需求量 沒有行業可倖免 12:562022/04/27 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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