文化部今（27）日表示，文化部長李永得的隨行祕書，昨日陪同出席公務行程，於返程高鐵因感覺喉嚨不適，今日上午又有咳嗽症狀，經快篩後結果為陽性，已於今日下午至醫院進行PCR，目前仍等待PCR結果中。李永得本人則快篩陰性，目前居家自我隔離。

李永得因屬密切接觸者，已於今日中午自行快篩結果為陰性，且先行返家居家自我隔離，目前身體狀況一切穩定，後續將密切配合衛生單位通知，並遵守各項防疫規定辦理。