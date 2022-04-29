居家隔離「3+4」新制4月26日上路，居隔者第1次篩檢後，在後4天需天天篩檢，7天內需做5次快篩，但是家用快篩試劑實施實名制販售，身分證字號進行單雙號分流，僅能購買1次5劑。有網友表示，這3年，蔡政府防疫到底超前部署了什麼？讓人最火大的是「要快篩沒快篩」。

有網友在PTT八卦板以「防疫到底超前部署了什麼」為題抱怨說，要口罩沒口罩（疫情初期大家沒經驗，可以不嘴）；要疫苗沒疫苗，還是靠著民間企業與他國施捨救濟；要快篩沒快篩，這個最火。疫情都3年了！有前面口罩和疫苗不夠買的慘痛教訓，疫情時間也已經過了3年，而要與病毒共存，也有好多國家前例可以仿效，沒想到現在快篩又不夠。

網友批評，政策朝令夕改，整死醫護人員以及各種市井小民，卻整天吹噓自己是防疫模範生，台灣can help！！（哈哈哈笑爆），所以這3年到底超前部署了三小？可以說說嗎？

底下網友紛紛回應表示，「你是不是搞錯了什麼，超前部署選舉啊」、「初期口罩不多，至少先顧內需，後來口罩多到爆了欸」、「之前一直想清零，不讓你自己快篩」、「沒人確診時說自己防疫有成，確診爆炸就說要怪病毒」、「從去年缺疫苗到今年缺試劑，根本只會演戲」、「超前部署新名詞，快篩不是不夠，是大家用太凶」。