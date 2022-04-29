1名女網友在《靠北婆婆2.0》發文，婆婆非常討厭她回娘家，但自己卻很愛往娘家跑，每次只要原PO回娘家，婆婆都會打電話給她媽媽問說，有回去嗎？會過夜嗎等問題，讓原PO及家人們都超傻眼，貼文一出引起網友熱議：「婆婆喜歡控制的感覺」、「現代婆婆不要管太多啦」。

原PO在群網站《靠北婆婆2.0》發文，她不能理解為何婆婆非常討厭她回娘家，她家距離婆家僅30分鐘路程，每月僅回去1到2次，但婆婆每次都會打電話詢問她爸媽這個月是否有見到原PO回家，有沒有過夜，令她父母親覺得莫名其妙，婆婆表示，結婚後要以家庭為重，要先顧好先生及婆家的人。

原PO生氣的說，婆婆自己是個非常愛回娘家的人，程度瘋狂到，家裡面的人多次告訴對方：「拜託不要回來了」，就連她的小姑結婚也是，婆婆老是叫她回娘家。原PO表示她不會討厭小姑，只是覺得婆婆有夠雙標，發文詢問網友們：「媳婦回娘家哪裡有問題？」

貼文一出引起熱議：「婆婆喜歡控制的感覺」、「你小姑回來，妳就回去」、「應該是怕家裡少一個保姆」、「我媳婦週週回娘家,我也可以放鬆放鬆何樂而不為，現代婆婆不要管太多啦」、「雙標，記住，以後一定別像自己討厭的那個樣子」、「媳婦熬成婆的心態」、「所以說！婆媳這問題不可能沒有存在的！分開住才是最好的橋樑」。