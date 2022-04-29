Netflix於2017年推出西班牙竊盜影集《紙房子》，5部精彩內容締造全球累積67億小時觀看時數的輝煌記錄，曾寫下Netflix史上最多觀看的非英語影集以及有史以來最多人觀看的成績。日前Netflix更宣布將翻拍推出《紙房子：韓國篇》，除了邀請到《Voice》導演金泓善執導，電影《原罪犯》劉智泰飾演貫穿全劇的「教授」，《魷魚遊戲》朴海秀飾演「柏林」，百想影后全鐘瑞飾演「東京」，國際名模張允柱飾演「奈洛比」之外，還有實力派演員群金倫珍、李元鍾、朴明勳、金聖午、李主儐、李玹雨、李奎浩，及2位同名不同人的金志勳齊聚於劇中，豪華的演出陣容備受影迷們的期待。

《紙房子：韓國篇》劇情描述天才戰略家和具有不同個性與能力的強盜們，面對異想天開的變數一點都不畏懼，反而展開了史上罕見的綁架多名人質最大宗搶案，29日主海報與上線日期預告影片公開，宣告這一次將改寫史上最大宗搶案紀錄，打造世界第一的直播節目震撼人心，飾演「教授」一角的劉智泰直接霸氣表示「犯下大案子的強盜，可以改變世界，甚至成為英雄」，展現策劃世紀劫持案並網羅各種強盜在一起的首腦野心，並發豪語說道：「我們要犯下史上最大宗搶案，大眾會看著這場世界第一精彩的現場直播節目，還會為我們加油。」展現極高度的自信與信心，也讓觀眾更加期待6月24日上線日的到來。

此外，「強盜團」的完整造型也首度曝光，除了紅色連身衣褲依舊搶眼之外，如同《紙房子》引用西班牙國寶級藝術畫家達利的模樣設計面具，象徵對抗不公的體制，《紙房子：韓國篇》中的面具則使用了韓國第121號國寶「河回面具」裡的「貴族」（兩班）面具，「河回面具」是展現韓國傳統美的代表之一，據傳是在距今近1000年前的高麗中期因安東河回村受瘟疫之害而開始製作面具來求平安，「貴族」面具就是當時總共製作的13種面具之其中一種，又由於外型線條柔和，仰看時是大笑表情，俯看又變成憤怒表情，宛如調侃生活辛酸的模樣而成為最廣知大眾知曉的面具。而在安東河回有著800多年歷史的「河回別神祭假面舞」，表演者會戴著「貴族」與「儒生」的面具表演古代貴族與平民百姓之間的衝突，抨擊不公平的階級權威與社會問題並進行批判與諷刺，為百姓抒解積在心中已久的怨氣。

如今《紙房子：韓國篇》使用「河回面具」，跟木頭製作的面具不同，改成白色的臉孔，但又可見到面具一邊沾有血滴，似乎暗示腥風血雨即將到來，面具的含意也更讓網友們期待韓國篇將帶來何種緊張刺激且大快人心的內容。《紙房子：韓國篇》共2部，第1部共6集將於6月24日在Netflix全球190個國家上線。