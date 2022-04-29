漫威超級英雄電影《奇異博士》讓眾人苦等5年，終於要在下個月推出續集《奇異博士2：失控多重宇宙》，但引發的話題，卻不全然是好的方面，曾出演《奇異博士》第一集、飾演大反派卡西流斯手下的女星菲蒂安(Zara Phythian)，被控與老公性侵一名13歲少女並控制對方，但菲蒂安夫妻目前否認犯行。

據英國《BBC》報導，一名少女痛訴遭到性侵，且歷時相當長，遭加害者控制行動施暴長達3年，加害者身分曝光，是36歲的女星菲蒂安，以及其59歲的老公馬克(Victor Marke)，此案發生時間為2005年至2008年，最初受害者不過13歲，直到15歲才逃離魔掌。

警方於法庭上提供受害少女的控訴內容音檔，少女表示，當時菲蒂安已是英國諾丁漢郡的知名武術教練，自己非常仰慕她，沒想到反被偶像施行性犯罪，少女吐露第一次受害，是被菲蒂安夫婦灌酒，酒後菲蒂安強迫少女幫丈夫口交，之後夫妻倆與她發生3P性關係。

少女表示，在那之後她還多次遭到性虐待，更將過程拍成了下來，馬克威脅她，如果敢將此事洩漏出去，就打碎她的膝蓋骨，更訕笑即使她說出這件事，也沒人會相信，警方表示，除了此案外，馬克還至少涉及4起猥褻兒童相關指控。