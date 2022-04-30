南橫公路梅山至向陽5月1日起有條件開放通車。（蔡旻妤攝）

省道台20線高雄梅山口至台東向陽44公里路段，從2009年八八風災後中斷逾12年8個月，今天舉辦復通祈福典禮，並於5月1日起有條件通車。典禮特別於高雄天池及台東埡口2會場同步視訊舉行，象徵南橫復通將重新串連高雄、台東二縣市的交通及部落情感。

交通部公路總局30日辦理南橫公路全線有條件復通祈福典禮，交通部長王國材上午至台東會場，行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁則於在高雄天池會場，雙方同步主持南橫公路中斷近13年後通車典禮，現場洋溢氣氛熱鬧。

南橫公路梅山至向陽5月1日起有條件開放通車。（蔡旻妤攝）

南橫公路梅山至向陽5月1日起有條件開放通車。（交通部公路總局第三區養護工程處提供）

王國材受訪時表示，台鐵5月1日會有司機員上班，共18列次班車環島，全島每一段都會走完，包括西部會有列車從基隆到新竹，新竹到嘉義，嘉義到台東；東部則有花蓮到台北，花蓮到台東，環島都有火車行駛，象徵著雖然大部分司機員不加班，但台鐵還是提供環島班次。

王國材除了再度向全台民眾道歉，他說，改革之前會有陣痛期，為了台鐵公司化，落實營運安全和效率，這是必須走的一條路。他也表示非常感謝明天願意上班擔任輸運工作的司機員，同時也尊重放假或請假的司機員，明天勞動節是他們節日。

公路總局表示，2009年莫拉克颱風在南部山區3天降雨量高達3000毫米，造成大量土石坍滑、溪水暴漲、落石、路基流失或埋沒等災害，使得南橫沿線道路、橋梁受創，尤其梅山口至向陽路段沿線多處路段受損最為嚴重。因地質狀況極不穩定，因此將該路段約45公里公告為封閉管制路段，車輛無法通行，該路段每2至3年即受致災性豪大雨侵襲，如2012年的0610水災、2017年0602豪雨等，屢屢受創，導致復建作業艱難。

復通儀式後，蘇貞昌特意從高雄天池會場驅車前往台東埡口會場，除向台東鄉親致意，更是象徵南橫東西兩端正式復通串連。