星座運勢網站「星座巫師」分析，水瓶座、獅子座、天蠍座不會畏懼惡勢力，如果用強硬的態度威脅他們，完全無法達到目的，反而會激發他們的鬥志，然後使盡全力反擊。

▍1.水瓶座

水瓶座看起來隨和，常常活在自己的世界裡，好像對什麼事情都不太在意，尤其是遇到看不順眼的人，更會擺出無所謂的態度，其實只是懶得搭理對方。跟水瓶座不熟悉的人，會以為他們很好說話，等到熟識之後，才發現根本不是如此，他們很有自己的想法，不會輕易被旁人影響，而且心中有目標就會堅持到底，遇到任何阻礙都不會停止，如果有人用強勢的態度限制他們的自由，反而會激起他們的鬥志，使盡全力反擊，損失一切也不在意，絕不向惡勢力低頭。

▍2.獅子座

獅子座充滿自信，非常愛面子，喜歡受到眾人矚目的感覺，往往在團體中都擔任著主導者的角色，他們只許大家聽自己的命令，如果有人想要爬到他頭上，用強勢的態度指手畫腳，根本不可能讓他們屈服，反而會因此激怒他們。獅子座吃軟不吃硬，想要讓他們聽話，最好的方法就是以退為進，先順著他們的意思，然後找機會說服他們，硬碰硬只是在自尋死路。

▍3.天蠍座

天蠍座習慣與人保持距離，散發著冷淡的氣息，他們性格非常強勢，而且防備心很重，不相信任何人，只相信自己的判斷，對於手邊的事情掌控慾很強，認定的事情就不會輕易改變，就算遇到惡勢力也不會屈服。天蠍座在感情中習慣當主導者，希望對方能包容自己的一切，如果另一半用強硬的態度要求他們改變，反而會引起天蠍座激烈反彈，甚至會故意跟對方唱反調。