本土疫情連3日破萬例，各地急診室擠滿待篩檢民眾，北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰表示，晚間9點多醫院急診室外，還有許多待採檢的大人及小孩，不時也會聽到此起彼落的咳嗽聲，他問「真的不能快篩取代PCR嗎？」

蘇一峰今（30）日晚間於個人臉書指出，晚間9點多醫院急診室外，滿滿的人群聚在一起，當中大人小孩都有，都在排隊等待做篩檢，還不時聽到此起彼落的咳嗽聲音，令他忍不住質疑「真的不能快篩代替PCR嗎？」並希望中央能夠到第一線了解情況。

蘇一峰認為，快篩在有症狀的患者身上使用，偽陽性的機率只有1%以下，在疫情熱區縣市使用快篩當作確診基準，可有效緩解急診的壅塞，民眾若想知道自己有沒有確診，做完快篩就會有答案，不用到急診人擠人。

事實上，這已不是蘇一峰第一次在臉書分享急診室的情況，27日他也發文表示，凌晨1點還有民眾在排隊等篩檢，甚至凌晨2點有家長帶著孩子採檢，直呼「與病毒共存真的沒那麼輕鬆」。

針對快篩取代PCR，疫情指揮官陳時中昨日也回應，國內PCR一天採檢總量可以做到19萬，但現在一天還沒有超過10萬，若用快篩取代PCR，兩者相符程度約88.7%至90%，但隨快篩廠牌不同，會有落差，可能會產生1成快篩陽性不是確診者，而被當成染疫者，導致周遭接觸者被匡列、進行居家隔離等相關問題，成本問題反而較大，在法律上也會有限制人身自由的問題。