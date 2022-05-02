員警及時伸出援手，提出備用汽油幫喑啞騎士加油。（警方提供）

台中市55歲黃姓喑啞騎士，2日晚間因被導航帶至德基管制站，他無法通行必須往梨山方向行走，不料機車剛好沒油刁車，和平警分局巡邏員警發現主動幫忙加油，並協助在梨山住宿，隔天一早立刻從南投下山返回石岡住家。

和平警分局指出，1日晚上7時50分許，德基派出所副所長陳秋全執行巡邏勤務時，行經台8線67.5公里附近，發現1輛機車開著閃黃燈，騎士四處張望、神情焦慮，經下車詢問，卻無法溝通。

由於黃姓騎士為喑啞無法言語，經員警比手畫腳並以書寫方式溝通，得知他住石岡區，一早獨自騎車經由南投縣仁愛鄉台14甲線前往合歡山賞花，下午誤信導航欲從梨山行經台8線經德基返家，卻不知中橫便道為管制路段而受阻，也未注意機車已沒油。

員警隨即將他引導至派出所，拿出派出所備用汽油幫忙加油後，指引他前往梨山住宿一晚，待翌日早上梨山加油站營業時間前往加滿油，再從台8線往南投縣方向下山，黃姓騎士也非常感謝員警即時伸援。

德基派出所長謝濬紘表示，梨山地區沿線，除梨山加油站外，沿途均無其他加油站，民眾行駛山區，偶有油料不足而向派出所求助情形，因此，員警會購買油料存放派出所備用，除了員警自己使用外，必要時也協助民眾加油。