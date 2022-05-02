前副總統陳建仁與台北市長柯文哲連日隔空交火，陳建仁嗆柯不懂流行病學，回去好好讀書，但柯文哲認為，書上知識是一回事，實際作戰又是一回事。對此，台北市衛生局長黃世傑2日在議會備詢大讚，柯文哲很聰明，有比較前瞻性想法，雖然陳建仁擁有公衛背景，但可能對實際情況不是那麼理解。

北市議員鍾小平詢問，市長跟前副總統看法南轅北轍，一個說學術柯文哲不懂，柯文哲質疑哪知道第一線執行。對此，黃世傑說，中央有中央角色，他有很多數據，不過我們疫情到現在，幾乎每天都在疫情匯報，所以會對國際國內情況做一些分析跟預測。

黃世傑大讚，「柯市長我覺得他是很聰明，從醫院裡面出來，他就了解很多事情」，聯合醫院也有臨床，組會做很多資料分析，很多預測不一定百分之百準，但基本上有他的理論基礎。

黃世傑認為，柯市長對很多不論以篩代隔，或是以快篩取代PCR 、快篩才能PCR加上給藥，都有比較前瞻性的想法。

黃世傑指出，當然前副總統他是公衛背景、也看很多文獻，「但是事實上對於我們實際情況，他可能不是那麼理解」。

黃世傑認為，疫苗、試劑、藥品，還有很多資源，的確是很多都需要中央來支持。至於有請求過嗎？黃答稱，「有啊，我隨時都有請求啊」中央理論上有他的困難，也是在努力中，一方面現在疫情那麼厲害的話 ，大家都很困難啦。