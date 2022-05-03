全新內衣竟「流汁」？一名女網友表示，幾年前買的全新內衣從來沒穿過，不料一拿出來竟發現裡面濕一片，讓她超傻眼，還有女網友加碼爆料，這種內衣穿上去可以瞬間「有溝」，讓一堆人驚呼長知識了！

這名女友在網路論壇《Dcard》表示，幾年前買的全新內衣一直都還沒穿過，突然心血來潮想穿，結果一拿出來發現，裡面的水袋竟然破掉「流汁」，由於當初買的價格並不便宜，還標榜MIT，她買來後放在衣櫃完全沒動過、也沒穿過，結果看到這情況讓他一整個無言。

從照片中可見，內衣明明吊牌都還沒拆，竟從左側一路濕到右側，內層從藍紫色變成藏青色。照片曝光後讓不少人意外，驚呼「居然有這種胸罩」、「第一次聽過內衣有水袋」、「我活了21年完全不知道有這種東西」、「長知識了」。

還有女網友指出，「水袋很軟很舒服又顯胸大」，可以讓胸部瞬間有溝；不過也有人不解，「新買的可以放到好幾年唷？」建議內衣、內褲這種貼身衣物最好還是買來後趕快穿，或者有需要時再買，一次不要買太多，否則很容易變質，反而得不償失。