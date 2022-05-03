【愛傳媒葉毓蘭專欄】因為我以前曾在美國留學、工作一段時間，所以常常接到海外的朋友反應，我國駐外使館或辦事處無法提供便捷的服務，而且外國幅員廣大，僑胞不像在臺灣，如此的便利，常常不堪其擾，遠在十萬八千里外的我，接到相關陳情，也得請求外交部等等相關部會協助。

這讓我感到相當困惑，僑委會的職責不是照顧、服務僑胞嗎？今天在外交及國防委員會向僑委會童振源委員長質詢有關「照顧僑民」及僑胞入境居家檢疫「10+7」等議題。

今年3月下旬，童委員長赴美國西雅圖、休士頓、亞特蘭大、邁阿密、奧蘭多及波士頓等地，總計18天的行程，為了加強和僑民間的互動，密集的和僑民進行40場重要僑團、僑界的活動、18場座談。

僑委會安排如此密集的僑界活動，我希望能確實將僑胞的心聲、抱怨帶回國內，協助他們解決問題，畢竟在海外生活，是要面對很多不同的挑戰，僑委會必須和駐外使館、辦事處建立良好的聯繫管道，讓僑民、僑生知道有困難要如何尋求援助，第一時間提供僑胞必要的協助，這樣才是真正的照顧、服務僑民，而不是淪於大內宣、大外宣。

最近國內疫情持續升溫，5月2日本土確診人數已經衝破1萬7千人，境外移入則維持在百例左右，但是國內居家隔離政策已經縮短為「3+4」，但是僑胞從海外入境居家檢疫政策仍維持「10+7」。

疫情初期，為了將病毒阻絕於境外，採取非常嚴格的境外防疫政策，但是現今的疫情似乎已經改變，本土確診人數遠遠高於境外移入，但是國內居隔政策放寬，然入境的居檢政策仍然非常嚴格，這樣使得僑胞仍視回國為畏途，因為回國成本高、要PCR檢測、居家檢疫，深怕影響他們的工作、學業，最後導致二年未入境，遭到戶籍遷出。

童委員長提到，僑委會在4月28日已將僑胞的意見函請衛福部考量，他也曾多次向陳時中部長提出建議，但一切仍以國人的防疫為優先考量，目前居檢政策仍為「10+7」，之後將視疫情，持續為僑胞發聲、爭取。

僑務工作是很務實的，從僑民的服務、防疫作為，我認為僑委會還有很大的努力空間，希望可以儘速、深切的瞭解僑民、僑生的需求，協助解決。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。