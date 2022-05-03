一名人夫為小孩請來一位正妹女英文家教，但教小孩之餘，自己也與女家教在家中地下室教室內發生不倫，還在教室內上演激情大戰，未料遭到妻子裝設監視器全程錄下，並質問丈夫與女家教，還要兩人簽下200萬本票賠償，丈夫與女家教先同意後後卻反悔，女家教也反告人妻妨害秘密罪，雙方達成和解，人妻同意免除她的債務，僅向丈夫求償，但丈夫辯稱與女家教兩人僅「金錢對價關係」，士林地院審理後，認定仍侵害配權，判丈夫應賠妻子30萬元。

根據案決書，人妻控訴，他拍到家庭教師小美與丈夫於108年10月10、20日，在家中地下室發生性行為等語，兩人有摟抱、親吻，還見到小美的褲子被丈夫脫下，並撫摸小美胸部，並從背後以自己生殖器，從小美背後朝向其生殖器擺動，小美事後持衛生紙擦拭丈夫下體。

人妻見到這段畫面後，立刻向丈夫及小美質問，丈夫與小美當場表示願賠償200萬元，並簽發本票給妻子當作為擔保，小美也於本票背面簽名，表示連帶保證。

但是丈夫主張，該棟房屋為父親所有，妻子並未取得他的同意私下裝攝影機偷潘，錄影證據為非法取得，但法官認為，妻子為確認小美家教其小孩之過程有無不當而裝設錄影設備，拍攝到丈夫與家教獨處時之錄影，事前雖未取得丈夫之同意，但妻子方法未涉強暴、脅迫，也非持續性之長期監控，未逾越必要程度。

丈夫還辯稱，他與小美沒有性行為，兩人只有摟抱、親吻、摸胸、磨蹭下體，且沒有感情基礎，僅是「金錢對價關係」，而且他與妻子兩人婚姻不睦，且長期分房，婚姻業已名存實亡，僅為金錢對價關係，沒有侵害配偶權。

法官審酌，妻子已經同意免除小美200萬元債務，丈夫作為債務連帶保證人，依法已獲得免給付責任，因此不能請求丈夫給付200萬元。但丈夫確實有與小發生性行為，已構成侵害配偶權，判決精神慰撫金額應為60萬元，但扣除妻子免除小美的應分擔額，判決杜男賠償30萬元，仍可上訴