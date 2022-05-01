香港女星白雲是著名的性感女神，她以傲人E級上圍、甜美臉蛋，而擁有「波神」的美名，親民的白雲也不吝嗇展現好身材，她近日辣穿開中門上衣，還秀出一塊布交叉或解鈕扣等3種穿法，每一張都擋不住白雲的傲人上圍，超胸狠的性感照讓網友眼睛大吃冰淇淋。

白雲日前在IG性感秀衣服穿搭，她身穿紅色開中門上衣，真空上陣的白雲，還辣玩胸口交叉、不扣鈕扣等穿法，不過每一種穿搭都擋不住白雲的傲人上圍，W形美胸和白嫩肌膚相當吸睛，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋，同時，白雲還發文喊：「1件衣服3種穿法，你喜歡哪一個？」吸引網友直呼：「好胸狠」、「好大好靓」、「畫面不得了」、「太辣了」。

白雲雖然親民玩性感穿搭，不過她在上個月才傳出與「前香港先生」江俊霖的婚姻亮紅燈，婚變導火線是因夫家不滿白雲穿著裸露，儘管江俊霖多次出手解圍，但小倆口最後仍不敵個性不合，而在去年低調離婚，但對於婚變傳聞，白雲則沒有對外回應。

但仔細看白雲的IG，她近年常PO出自己的美照和生活日常，不只已許久沒看到江俊霖身影，甚至也沒有發文提老公，白雲和江俊霖的婚姻狀態也引發各界關心。