韓國「少女時代」曾是紅遍全亞洲的最夯女團，出道14年已有少數成員約滿離開，目前除了以5人形式進行團體活動，成員們也各自在不同領域發光發熱；少時成員俞利（權俞利）近年把工作重心放在戲劇領域，32歲的她穿衣風格也越來越辣，最近渡假裝扮居然沒穿內衣，解放有料上圍和裸背，性感破表。

俞利從偶像轉往戲劇圈發展後，在歷史題材的戲劇裡，古裝扮相驚豔眾人，被譽為根本是活在古代的女人，也讓她戲劇邀約不斷，日前才確定要接下新戲《Good Job》，令粉絲都相當期待；而最近俞利正在夏威夷渡假，今（29日）在IG分享多張休閒美照，簡約裝扮竟暗藏性感小心機。

俞利渡假裝扮太性感，沒穿內衣大露美背。(圖/ 摘自少女時代俞利IG)

照片中俞利穿了一件細肩帶花紋洋裝，完全是渡假風格，深V設計也讓她的事業線若隱若現，但轉過身更養眼，露出大片肉色美背，還被發現這次裝扮根本大解放，洋裝內似乎沒穿內衣「真空」上鏡，罕見展現性感一面。

許多粉絲被俞利清新又性感的打扮美到，也注意到她隨著年紀越來越有輕熟女韻味，「俞利真的越來越美」、「少時裡面最愛俞利了」、「古裝和現代裝扮都很適合啊」、「期待演員權俞利的新作品」、「好想看現在的俞利跳少時的每一首歌曲唷」、「希望少時趕快合體，俞利女神最棒」。