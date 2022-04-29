馬來西亞人氣網紅「婉婷Valent」，甜美臉蛋下擁有34D傲人上圍，人氣不斷竄高，更被指是同鄉「鋼琴女神」李元玲的勁敵，而平時不吝於分享火辣美照的她，近日和一樣是大馬人氣網紅的沛妤（Pei Yu）同框，「峰峰相連」香豔畫面讓網友都暴動了。

婉婷近日和沛妤一起去射箭，兩大女神同框畫面已經夠美了，更吸睛的是她們還穿上性感服裝，婉婷穿上白Bra搭灰色運動褲，微露出內褲褲頭，不僅渾圓雙峰包不住，纖細蠻腰還看得出一些腹肌，身材相當完美。

而沛妤則穿上黑色短上衣搭黑長褲，平口設計加上胸前挖洞，讓她的豐滿上圍快要炸出，展現完美S曲線好身材，讓人稱羨不已，她們也隨照片寫下：「你的愛神丘比特在這裡，準備好一箭鍾情了嗎？」讓網友看了都震撼。

「兩個女神都好美好辣」、「峰峰相連」、「早就中了女神愛情的箭了」、「太完美了大美女」。婉婷不僅外型亮眼，還很有生意頭腦，從事美容、食品和服裝電商生意，有「馬來西亞抖音女神」封號，加上敢秀敢穿，因此被指威脅到「鋼琴女神」李元玲性感女神地位。