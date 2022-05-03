靜宜校長唐傳義、東海校長張國恩及兩校教職員生，透過與耶穌復活相關場景的【光明之路】祈禱默想，慶祝耶穌復活。（陳世宗攝）

靜宜與東海選擇在天主教會的「復活期」舉辦兩校聯合祈禱，並透過耶穌復活相關的14處場景祈禱默想。（陳世宗攝）

靜宜與東海兩校位置比鄰，都以基督信仰為創校理念，同樣肩負傳授知識的教育責任，為培育兼具愛德的下一代而努力。（陳世宗攝）

靜宜校牧沈拉蒙神父說，希望明年可以拿下口罩參加祈禱會；他也鼓勵大家能參與復活節相關活動，感受耶穌復活所帶來的希望與喜樂。（陳世宗攝）

國內新冠本土疫情呈爆發式延燒，靜宜與東海大學3日特舉辦聯合祈禱，由靜宜校長唐傳義、東海校長張國恩及兩校教職員生，透過與耶穌復活相關場景的【光明之路】祈禱默想，慶祝耶穌復活。唐傳義強調，疫情嚴峻只有愛和互助才是解方，期望透過聯合祈禱在天主的愛中，度過疫情逐步恢復正常生活。

新冠肺炎疫情嚴峻3日確診人數高達2萬3102人。靜宜與東海大學選擇在天主教會的「復活期」，於靜宜主顧聖母堂舉辦兩校聯合祈禱，並透過耶穌復活相關的14處場景祈禱默想，為世界疫情、高等教育發展、福音的廣傳與校園安全祈禱，期望疫情遠離、全民平安健康。

唐傳義表示，靜宜、東海兩校位置比鄰，都以基督信仰為創校理念，同樣肩負傳授知識的教育責任；也都在校園中傳播基督精神，為培育兼具愛德的下一代而努力。在快速變遷的社會，彼此扶持合作也為社會注入溫暖與祝福。

唐傳義強調，近年來疫情席捲全球，造成人心惶惶充滿不確定性，期望透過兩校聯合祈禱中的光明之路敬禮祈禱，傳遞耶穌復活的希望及意涵；在天主的愛中，平安度過疫情！

東海校長張國恩說，很高興來到全台灣最重要的兩座教堂之一的主顧聖母堂，希望透過聯合祈禱讓台灣更順利、更美好！新冠疫情讓人們感到不安，祈願平安度過，恢復正常生活。

今年耶穌復活節是4月17日，每年天主教教會用50天為此隆重慶祝，稱之為「復活期」，靜宜、東海兩校透過此次聯合祈禱會，以【光明之路】的祈禱方式，共同慶祝耶穌復活。

靜宜校牧沈拉蒙神父說，希望明年可以拿下口罩參加祈禱會；他也鼓勵大家能參與復活節相關活動，感受耶穌復活所帶來的希望與喜樂。