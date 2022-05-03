全球確診病例不斷升，面對病毒可能就在你身邊，引起人人自危，一名日籍攝影師發現，日本人搭電梯時，為了減少接觸，竟在電梯按鈕旁插滿一整排棉花棒，且用過即丟，超猛防疫新招曝光後，讓一堆人看傻，直呼太誇張。

曾旅居台灣的日籍攝影師小林賢伍在臉書PO出一段影片，並寫道「我不懂日本的時候」，畫面中可見，他們在電梯按鈕旁插了整面切對半的棉花棒，讓搭電梯的人直接拿來按電梯，並在棉花棒下方附上一個杯子，用來丟棄用過的棉棒。

日本人在電梯按鈕旁插了整面的棉花棒。(圖/截自小林賢伍臉書)

日籍攝影師分享日本人搭電梯時，用棉花幫按電梯按鈕。(圖/截自小林賢伍臉書)

影片曝光後讓不少人驚訝，原來日本的防疫已經做到這種地步，網友紛紛回應「太誇張了」、「誰想得到？！日本人」、「很棒呢」、「我笑了，但又覺得很實在」、「我覺得很貼心啊」、「優秀的設計」、「這樣不用一直消毒電梯按鍵」、「這真的太棒，不然我都用自己鑰匙戳」、「太有創意了」。

不過小林賢伍則是自己在影片底下留言強調「覺得浪費」，還有人說「不環保」、「用KEY就可以了」、「自己帶更保險」、「往那打一個噴嚏就全沒了」、「每一根都摸一輪？？」、「按完順便掏耳朵…」、「這太幽默了」。